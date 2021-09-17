Жители Хабаровского края, Приморья и ЕАО начали голосовать на выборах в ГД

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва стартовал в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО.

Избирательные участки уже открыли свои двери жителям регионов. Россияне отдадут свои голоса кандидатам и поставят соответствующую отметку в бюллетенях, где размещены партийные списки, отметили в региональном избиркоме.

Голосование продлится с 17 по 19 сентября, итоги будут подводить 20 сентября. Трехдневное голосование является нормой российского законодательства с июля 2020 года. Тогда был принят закон о многодневной процедуре, не превышающей трех дней. Таким образом власти рассчитывают избежать скопления людей и тем самым обеспечить должный уровень эпидемиологической безопасности в условиях пандемии.