Неизвестные пробрались в здание ТИК Саратова

Несколько человек проникли на первый этаж здания администрации Заводского района Саратова, где находится территориальная избирательная комиссия.

Неизвестные не показали документов и не сообщили цель визита, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города в Telegram. Незваные гости появились после конца рабочего дня, когда сотрудники уже были дома.

«При фото- и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Вызвана полиция», — указано в публикации.

Глава администрации района Максим Сиденко предположил, что причиной вторжения стала ТИК, которая располагается в одном здании с администрацией. Вероятнее всего, целью проникнувших нарушителей спокойствия была дискредитация выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 до 19 сентября. Поэтому проникновение в здание произошло в преддверии голосования жителями региона.