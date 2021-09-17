Первый день голосования на выборах депутатов Госдумы стартовал на Сахалине

На Сахалине открылись избирательные участки в первый день голосования на выборах в Госдуму, сахалинцы смогут проголосовать в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября.

Выборы депутатов Думы восьмого созыва начались в Сахалинской области в 08:00. Жители региона поставят отметки в бюллетенях с партийными списками и отдадут свои голоса за кандидатов в одномандатном избирательном округе №167. Итоги голосования в областном избиркоме объявят утром 20 сентября.

В этом году голосование в Госдуму будет проходить в течение трех дней с пятницы, 17 сентября, по воскресенье, 19 сентября. Дума избирается по смешанной избирательной системе на пять лет. По партийным спискам избираются 225 депутатов, столько же парламентариев будут выбраны в один тур по одномандатным округам.