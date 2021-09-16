Секретарь ЦИК Бударина: серьезных нарушений в предвыборных кампаниях не выявлено

Агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла без серьезных нарушений.

Соответствующей информацией в четверг поделилась секретарь ЦИК России Наталья Бударина во время заседания в Центризбиркоме, которое было посвящено старту голосования в рамках выборов в Госдуму на Дальнем Востоке.

В России выборы 2021 года продлятся с 17 по 19 сентября включительно. Избиратели в Чукотском автономном округе и Камчатском крае первыми отдадут свои голоса на выборах. В этих регионах в 8:00 пятницы откроются избирательные участки. В Москве на этот момент будет лишь 23:00 четверга. Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00.