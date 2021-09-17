Статья Die Welt о золоте Дальнего Востока заставит РФ сыграть на опережение

Статья немецкого издания Die Welt, поднимающая вопрос «исторической принадлежности» Дальнего Востока является провокацией, призванной вызвать у граждан России и Китая иллюзию «неопределенности» статуса данного региона.

О том, кто стоит за этой провокацией и как на не должна ответить Россия, в материале для РЕН.тв рассказал политолог Юрий Городненко.

По словам эксперта, материал финансируемой Соединенными Штатами Америки немецкой газеты, не случайно был опубликован именно сейчас, в условиях, когда долларовая пирамида начала рушиться.

«Англосаксы всеми силами стараются удержать контроль над ресурсами планеты, прежде всего над золотодобычей». – считает политолог.

Как напомни Юрий Городненко, на Дальнем Востоке, где добывается порядка 65% российских драгметаллов, еще со времен президентства Бориса Ельцина работают и западные компании. Именно британские, канадские и американские компании еще недавно занимали ведущие позиции в золотодобывающей отрасли российского Дальнего Востока, и начали терять эти позиции после того, как в 2017 году Москва занялась политикой возврата дальневосточных богатств в российскую юрисдикцию.

«В 2018 году произошли изменения в Хабаровском крае. Месторождения золота в регионе, в частности Малмыжское месторождение, эксплуатируются компанией "Амур Минералс". До этого ее владельцами являлись канадская фирма IG Copper и американская фирма Freeport McMoRan Exploration. На сегодняшний день "Амур Минералс" принадлежит организации с российской юрисдикцией», — напоминает эксперт.

С 2020 года изменения затронули и Амурскую область, где Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу деятельности зарегистрированной в Великобритании компании Petropavlovsk PLC.

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Именно тот факт, что деятельностью западных золотодобывающих компаний на Дальнем Востоке заинтересовались российские правоохранительные органы и вызывает сильное беспокойство у владельцев этих корпораций. И поэтому именно сейчас в Die Welt был опубликован материал, призванный спровоцировать между Россией и Китаем территориальный спор.

Однако между РФ и КНР есть заключенное соглашение о государственных границах, в котором Китай признает действующие границы Российской Федерации, а Россия признает границы Китая, напоминает политолог. Именно поэтому, по его словам, англосаксы и предприняли попытку вызвать территориальный спор якобы изнутри, заявив о том, что в России «китайская диаспора» подвергается «дискриминациям».

«Проблема только в том, что этнические китайцы составляют всего 0,15% населения Дальневосточного федерального округа. Приходится "импровизировать", — объясняет Городненко. — Одновременно с публикацией Die Welt появилось заявление Совета по делам заморского сообщества Китайской Республики о том, что данные российских переписей "не верны" и являются "следствием ассимиляции китайской общины"».

Как заявила организация, отвечающая за связи Тайваня с заграничными китайскими общинами, на Дальнем Востоке «в реальности» якобы живет 950 тысяч китайцев, что составляет 15% от населения региона. Однако в число «китайцев» эта организация включила абсолютно все проживающие на Дальнем Востоке неславянские этнические группы, а именно – узбеков, казахов, таджиков, вместе с тунгусскими и монгольскими этносами. Именно их авторы Die Welt пытаются впечатлить, говоря о «дискриминации» представителей национальных меньшинств на Дальнем Востоке, объясняет Городненко.

Также авторы материала не побрезговали откровенной подменой юридических фактов, отмечает политолог.

Согласно современному международному праву, речь в статье идет о двух субъектах, двух государствах, источником власти в которых является народ – о Российской федерации и Китайской Народной Республике. Россия является преемницей Советского Союза, учрежденного в 1922 году, а КНР была создана в 1949 году. Заключенный в 1950 году Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи включает в себя и определение границ между двумя странами, которое потом подтверждалось и последующими двусторонними соглашениями.

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«В то же время авторы Die Welt углубились в историю, предложив разобраться с тем, кому Дальний Восток «принадлежал» в XVII-XIX веках — России или Китаю? Но в тот период не было России и Китая. Тогда существовали Российская империя и империя Цин. Вся территория этих империй принадлежала не народам, а монархам. Это были феодальные вотчины. Современное международное право не рассматривает такие образования», — подчеркивает эксперт.

Таким образом, по его словам, все дискуссии о якобы «исторической» принадлежности Дальнего Востока в XVII-XIX веках – это лишь манипуляции, целью которых является стремление запутать граждан двух государств. И за этой провокацией, предупреждает Юрий Городненко, можно ждать новых, более масштабных, которые к тому же буду касаться не только российского Дальнего Востока, но и российского Севера.

«Поскольку в юридическом отношении российский суверенитет над этими территориями оспорить невозможно, в ход, скорее всего, пойдут исторические легенды», — полагает эксперт.

Россия же в этой ситуации, по мнению Городненко, должна действовать на опережение, расставляя все исторические и юридические точки над i, и четко разобрав, как и когда в составе государства оказались разные территории от Аляски до Шпицбергена.