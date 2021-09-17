Кеворкян: измена делу украинской демократии подкралась откуда не ждали

Украинские политики, вынужденные смириться с завершением строительства российского газопровода «Северный поток – 2» и с упорным нежеланием Запада принять Украину в Евросоюз и НАТО, вдруг в один голос начали жаловаться на предательство.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет публицист Константин Кеворкян, который отмечает, что последние заявления украинского президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы не являются результатом их прозрения или разочарования в Западе – это, скорее, попытки шантажа, приправленные жалобными стенаниями.

«Как точно подметил на слушаниях в конгрессе США конгрессмен Брайан Фицпатрик, власти Украины "напуганы до смерти" из-за краха американской системы правления в Афганистане. По словам Фицпатрика, который недавно посетил с официальным визитом Киев, власти Украины сомневаются в готовности Запада помочь им в случае "внешней агрессии"», — пишет Кеворкян.

При этом он напоминает, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен ответил на слова конгрессмена Фицпатрика заверениями в том, что Вашингтон не перестанет заботиться об Украине.

Global Look Press / Bill O'Leary - Pool / Consolidated News Photos

Но пока не ясно, что стоит за этими обещаниями. Возможно, слова Блинкена означают, что США полны решимости вести на украинской территории масштабную войну «до последнего украинца», или намерены продолжать грабить и так уже вконец обнищавшую страну.

«По большому счету, без разницы Точка невозврата пройдена и колониальная судьба Украины является тайной лишь для ее жителей (и то не для всех). Получив от восторженных аборигенов в обмен на бусы недра, землю и рабов, колонизаторы начали хозяйничать на территории пьяных до беспамятства царьков — а по утру царьки проснулись», — иронично описывает ситуацию на Украине Кеворкян.

Как заявил на днях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Брюссель озвучил планы выделить 14,2 миллиарда евро странам, претендующим на членство в Евросоюзе, для проведения там необходимых для этого реформ. Миллиарды евро будут распределены между рядом стран – Турцией, Северной Македонией, Албанией, Сербией, Черногорией, Косово и Боснией и Герцеговиной. Но Украина, несмотря на ее яростное стремление стать членом Евросоюза, не вошла в число стран, которым Брюссель готов проспонсировать необходимые реформы. А на самой Украине почему политики и пресса предпочитают не говорить об этом, подчеркивает Азаров.

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

Хотя на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent позволил себе пожаловаться, отмечает Кеворкян.

«Наша страна усвоила ряд горьких уроков, поняв, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены, мы не верим в обещания, — приводит публицист слова Кулебы, который заявил британцам, что отныне Украина будет рассчитывать только на собственные силы. — Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить».

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

В том же духе на прошедшем недавно в Киеве украинском форуме «Ялтинская европейская стратегия» выступал и президент Зеленский, которому пришлось признать, что на переговорах с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне ему не удалось получить от Белого дома прямого ответа о вступлении Украины в НАТО.

«Но Украина давно готова… Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины прочного Евросоюза не будет… Считаю, что без Украины НАТО будет терять… без Украины ЕС будет понемногу ослабевать…», — цитирует Кеворкян выдержки из речи Зеленского.

По мнению публициста, и Зеленский, и Кулеба, и другие киевские политики давно поняли, что Запад их «кинул, но им приходится повторять украинцам волшебные заклинания о вступлении в НАТО и Евросоюза. А помимо собственных граждан, Зеленский обманывает и западных партнеров, убеждая их в том, что Украина сильно изменилась к лучшему.

Global Look Press / Doug Mills

Так, например, на встрече с Джо Байденом 1 сентября Зеленский предложил Соединенным Штатам присоединиться к «Плану трансформации Украины», который включает в себя 80 масштабных проектов на общую суму в 277 миллиардов долларов. Этот «конкретный план», как подтвердила позже посол Украины в США Оксана Маркарова, содержит в себе подробный отчет о нынешнем состоянии дел в каждом из украинских секторов, а также конкретные проекты со сметами, в которых украинская делегация и предложила американским партнерам поучаствовать финансово.

«Каково же было изумление журналистов, когда в ответ на информационный запрос агентства "Украинские Новости" в Офис Президента — с просьбой показать чудодейственный "конкретный план" — выяснилось, что такового документа и нет», — пишет Кеворкян.

Из официального ответа Офиса президента Украины следует, что запрос с просьбой предоставить копию плана трансформации Украины не может быть выполнен, так как в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины запрашиваемый документ отсутствует.

И эту «зраду», по словам публициста, можно сравнить лишь с немой сценой из комедии Гоголя «Ревизор».