Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого возмутило отсутствие ООН на прошедшей в конце августа в Киеве «Крымской платформе», очень специфически представляет себе картину мира.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, раннее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к Организации Объединенных наций с упреком по поводу ее отсутствия на «Крымской платформе», отметил, что всемирная организация «неправильно понимает свою миссию в мире».

С иронией комментируя это заявление, Алексей Пушков предположил, что согласно специфической картине мира в глазах Кулебы, Украина, видимо, находится в самом центре мира, а ее судьба является главной мировой проблемой, первостепенное внимание которой должны уделять все страны мира, а также все международные и региональные организации. При этом все они должны как можно быстрее выделить Киеву деньги, а участие в «Крымской платформе» должно быть для них единственным смыслом существования

«А если Украину не примут в НАТО и ЕС, она перестанет верить обещаниям Запада, — добавил Пушков, напоминая о еще одном недавнем заявлении Кулебы. — И тогда содрогнется Запад, и солнце станет мрачно как власяница, и луна сделается как кровь, и звезды небесные падут на землю, и небо скроется, свившись как свиток, и горы и острова сдвинутся с мест своих…», — заключил сенатор.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Напомним, в начале текущей недели глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent заявил, что Запад не выполняет своих обещаний, данных Киеву. По словам министра, Украина уже извлекла из отсутствия поддержки со стороны Запада «ряд печальных уроков», и в будущем будет рассчитывать лишь на собственные силы.