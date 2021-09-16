Памфилова призвала избиркомы гнать желающих повлиять на выборы мерзавцев

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала членов комиссии «гнать подальше мерзавцев», которые хотят оказать на них давление во время выборов.

Видео обращения Памфиловой опубликовал телеграм-канал ЦИК. По ее словам, членам избирательных комиссий окажут психологическую поддержку. В целом на выборах будет много провокаций, предупредила глава ЦИК. Она призвала не поддаваться на провокации и давление недобросовестных чиновников, которые захотят «выкрутить руки» членам избиркомов.

«Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим», — сообщила Памфилова.

Глава ЦИК предупредила, что провокаторы будут делать все для получения на выборах незаслуженного результата, а «под камеры позора» потом «пихнут» членов комиссии. Памфилова подчеркнула, что сотрудников будут защищать и не позволят «мерзавцам, кто бы они ни были», дискредитировать выборы и нанести удар по «человеческому, профессиональному достоинству» членов избирательных комиссий. Для их поддержки будет работать горячая линия, подчеркнула глава ЦИК.