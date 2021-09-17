Избирательные участки на выборы в Госдуму открылись для жителей Чукотки

Чукотский автономный округ открыл свои участки для жителей региона. В голосовании на выборах в Госдуму они могут принять участие до 19 сентября.

Итоги выборных мероприятий будут оглашены на следующий день. Проголосовать жители Чукотки смогут, поставив отметку в бюллетенях со списком кандидатов. Выборы пройдут как в традиционном формате на территории избирательных участков, так и в дистанционном для некоторых регионов. Граждане, принявшие участие в онлайн-голосовании, будут удалены из списков на своих избирательных участках.

Закон о многодневных выборах был принят из-за распространения коронавируса. Решение поможет избежать массового скопления людей, а также позволит принять участие гражданам, не успевавшим этого сделать ранее из-за ограничений в один день.