Первый день голосования на выборах начался в Камчатском крае

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы и других кампаниях начался в Камчатском крае, сообщили в региональном избиркоме.

Жители Камчатки смогут прийти на избирательные участки в период с 17 по 19 сентября. Итоги голосования будут подведены 20 сентября. Местные жители будут выбирать членов местных и муниципальных советов, глав районов и прочих представителей власти.

Напомним, что выборы в России проводятся три дня в соответствии с законом. Это решение было принято для того, чтобы не допустить скопления людей на избирательных участках в период пандемии коронавируса.