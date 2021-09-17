Украинский эксперт предупредил Киев о негативных последствиях перехода на латиницу

Украинские власти, говоря о возможности перевода своего языка на латиницу, должны понимать, что в этом случае мова будет поглощена польским языком, а Киев больше не сможет предъявлять претензии на древнерусскую историю.

Такое мнение высказал украинский политолог Даниил Богатырев, обсуждая в эфире YuoTube-канала «Первый казацкий» предложение секретаря СНБО Алексея Данилова сделать английский язык вторым государственным на Украине и перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу.

«Я считаю, что, если украинский язык однажды перейдет на латиницу, – это станет толчком для его неизбежного слияния с польским языком. Точно так же, как в свое время молдавский после перехода на латиницу слился с румынским», — напомнил Богатырев.

Возможно, добавил он, слияние украинского польского языков займет больше времени, так как между ними больше различий, чем между румынским и молдавский, но все же украинская мова содержит в себе достаточно много польских слов и заимствований из польского языка. Поэтому смена графики неизбежно приведет к смене фонетики, а потом вопрос слияния двух языков станет лишь вопросом времени.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Кроме того, отметил политолог, переведя украинский язык на латиницу, украинские власти сами лишат себя возможности претендовать на древнерусское наследие, ни от какой преемственности от Киевской Руси больше не будет и речи ведь «Повесть временных лет» писалась на кириллице, а не на латинице, напомнил Богатырев.