Нелегальный оборот тяжелых металлов имеет для Парижа стратегическое значение, так как вся энергетика Пятой республики завязана на эксплуатации ядерного топлива.

Федеральное агентство новостей выпустило расследование об устройстве сети теневой торговли ураном на Черном континенте. Крупные залежи радиоактивных веществ в Мали привлекли повышенное внимание властей Елисейского дворца. Еще в 2013 году Пятая республики инициировала развертывание «антитеррористической» операции «Бархан». Предполагалось, что военное присутствие облегчит процесс преступной добычи ценных материалов.

Самым большим урановым месторождением считается «Фалеа». Оно расположено в 350 километрах от столицы Мали, Бамако. Залежи в нем обнаружили еще в 1977 году.

Но при этом, согласно информации, находящейся в открытом доступе, разработка рудника прекратилась в 2017 году. Параллельно с завершением добычи в республике произошло несколько мятежей с последующим захватом власти. Не похоже на случайность, учитывая тягу Парижа к вмешательству в дела суверенных государств.

На черном рынке оказалось задействовано множество людей: французские военные, миротворцы ООН (МИНУСМА), наемники, боевики, племена туарегов. Париж капитально подошел к развитию теневой торговли. Также в контрабанде приняли участие специальные агенты разведслужб Пятой республики.

Помимо урана особый интерес у Франции вызвал редкий металл — рений, которым оказались богаты малийские руды молибдена. Во всем мире он имеется лишь у пяти стран в количестве, необходимом для сборки современных авиадвигателей.

Однако Фалеа — не единственная «кормушка» Франции на Черном континенте. Подробнее об этом можно узнать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.