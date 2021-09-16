Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала создать армию Европы

Европа собирается создать свою армию, чтобы не надеяться на Вашингтон в вопросе обороны. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии сообщила о своей обеспокоенности из-за свержения афганистанской власти боевиками «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Она считает, что эта ситуация ставит важные вопросы и перед НАТО, и перед странами, которые входят в состав ЕС.

Фон дер Ляйен призвала быстрее сформировать Европейский оборонительный союз. По мнению главы Еврокомиссии, для этого не нужно создавать новые подразделения, потому что они существуют уже давно. Она добавила, что объединению необходимо иметь достаточную политическую волю для применения военных инструментов в международных делах без поддержки НАТО и Вашингтона.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации