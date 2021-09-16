Сбежавший из тюрьмы в Австралии мужчина устал жить на пляже и сдался полиции

Житель Австралии, который более 30 лет назад совершил побег из тюрьмы, самостоятельно сдался полиции, так как устал жить на пляже.

Как сообщает телеканал ABC Australia, речь идет о мужчине, который сбежал из тюрьмы 1 августа 1992 года. Тогда его приговорили к трем с половиной годам заключения за выращивание наркотиков. Несмотря на продолжительные поиски, найти беглеца не удавалось.

Оказалось, что в течение всего времени он жил в прибрежном городе Сиднея и работал строителем. Его зарплаты едва хватало на проживание, а после пандемии коронавируса мужчина был вынужден съехать из арендованного дома и спать на пляже. В итоге бывший заключенный лишился работы и стал обычным бродягой.

Утром 12 сентября 64-летний австралиец понял, что больше не может жить такой жизнью, и решил отправиться обратно в тюрьму. Он пришел в полицейский участок и обо всем рассказал. Мужчине предъявили обвинение в побеге и заключили под стражу. Теперь его судьбу решит суд.