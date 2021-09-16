Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич обвинил Украину в борьбе с символами победы над нацизмом

Руководство Украины развернуло кампанию по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он отметил, что вопреки словам украинского лидера Владимира Зеленского о том, что влияние неонацистов в государстве сегодня «меньше чем ноль», реальная ситуация говорит об обратном. Об этом он рассказал во время заседания постсовета ОБСЕ.

«Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики — их именами называют улицы и социальные объекты. Помимо этого, в нарушение имеющихся международно-правовых обязательств в стране развернута кампания по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне», — подчеркнул он.

Лукашевич в качестве примера напомнил о сносе монумента Боевой Славы, который в июле завершили власти Львова – памятника советским солдатам разных национальностей, павшим в боях за освобождение Украины.