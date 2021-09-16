Сенатор Климов назвал «верхом лицемерия» ряд пунктов доклада Европарламента о России

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов оценил принятый Европарламентом доклад об ужесточении отношений с Россией.

Доклад евродепутатов призывает к установлению внешнего управления над Россией, уверен сенатор. Он назвал «верхом лицемерия» ряд пунктов в принятом ЕП документе, например, о призыве бороться с «любыми попытками вмешательства» Москвы в дела Евросоюза.

«В качестве образцов, к которым следует стремиться, евродепутаты предлагают нам ориентироваться на современную Украину», — добавил Климов в интервью РИА Новости.

Также политик прокомментировал призыв к Евросоюзу, который должен быть готовым «не признать результаты выборов в РФ». По словам Климова, такая «рекомендация» является «элементом влияния на российских избирателей», а также «вмешательством в дела» государства.