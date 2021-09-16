Доктор Ершов объяснил, какие анализы являются поводом для госпитализации

Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов назвал показатели в результатах анализов, которые стоит немедленно показать медикам.

По словам Ершова, следует обратиться за медицинской помощью, когда наличие С-реактивного белка в крови достигает уровня десяти миллиграммов на литр. Он является международно признанным показателем к госпитализации. Так, протеин в организме формируется в печени в период ее активного воспаления. Ученые считают, что норма для этого показателя является до пяти миллиграммов на литр, передает Life.ru.

Также белок проявляется при инфекционных заболеваниях, травмах и хронических болезнях в острой стадии. Протеин может вырабатываться в организме при поражении коронавирусной инфекцией. Завышенный уровень вещества в крови свидетельствует о развитии цитокинового шторма, объяснил Ершов.