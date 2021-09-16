Эксперт по энергетике Фролов объяснил влияние Азии на европейский газовый рынок

Либерализация европейского газового рынка привела к повторению азиатского тренда высоких цен, заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Стоимость октябрьского газового фьючерса упала на хабе TTF в Нидерландах с рекордных 970 долларов до 735,1 доллара за 1 тыс. куб. м. Таким образом, цены на голубое топливо снизились на 15%. Эксперты не исключали, что при определенных условиях котировки могли увеличиться до 1000 долларов.

Эксперт по энергетике Александр Фролов в эфире Медиагруппы «Патриот» отметил, что стремление Европы привлечь иностранных поставщиков закончилось тем, что теперь для экспортеров более привлекателен Азиатско-Тихоокеанский регион. На нем цена энергоресурсов значительно выше. Таким образом, добавил специалист, попытки либерализации континентального рынка привели к специфическому тренду — ценовые условия Европе диктуют в Азии.