Колташов объяснил, как цена газа в Европе отразится на жизни россиян

Ситуация с резким ростом цен на газ в Европе помогает России быстрее восстановиться после пандемии коронвируса, а значит, работает на то, чтобы простых россиян стало богаче.

Об этом заявил экономист Василий Колташов в эфире радио «Комсомольская правда», обсудив рост цен на сырье, продукты питания и энергоносители, который происходит в западных странах на фоне масштабных выбросов.

По мнению эксперта, несмотря на то, что такая ситуация приводит к более быстрому восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, она также приводит к глобальной инфляции, а рост цен в России в основном обусловлен влиянием внешних рынков. Таким образом, роста доходов от экспорта газа в Европу недостаточно для улучшения благосостояния россиян.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе россияне будут жить лучше (за счет более высоких цен на энергоносители). Но это не будет зависеть от текущего момента, когда мы увидим скачок цен на спотовом рынке », — добавил эксперт-экономист.

До сих пор, по словам Колташова, восприятие россиянами глобальных финансовых процессов периода пандемии ограничивалось ростом инфляции. Но Россия может получить гораздо больше от западных вливаний на фондовый рынок. Для этого ему необходимо поддерживать курс рубля, внутренние цены и реальные доходы. Экономист предупреждает, что если Россия не обратит внимание на эти факторы, эффект от высоких цен на экспортируемый газ будет минимальным или даже нулевым.

«Мы уже получаем от этого выгоду, потому что экономика России восстанавливается. Однако домохозяйства этого еще не почувствовали — они с большей вероятностью столкнутся с инфляцией. Чтобы это изменить, государственная политика должна обеспечить укрепление рубля и тенденцию к росту на рынке труда, чтобы люди зарабатывали больше, создавая при этом внутренний ценовой климат, чтобы эти цены не били нас », — пояснил Колташов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее стало известно, что цена газа на европейском спотовом рынке газа побила абсолютный рекорд, достигнув уровня 970 долларов за тысячу кубометров газа. Однако не весь российский газ, идущий в Европу, продается по такой высокой цене. Около половины всего газа, экспортируемого Россией, поставляется по долгосрочным контрактам по цене от 220 до 270 долларов за тысячу кубометров.