«Сняли временной ценз»: почему в России прижилось многодневное голосование

Выборы-2021 проходят в России три дня. На избрание нового состава нижней палаты парламента, а в ряде регионов — депутатов ЗакСа и губернаторов, у граждан есть 17, 18 и 19 сентября — с пятницы по воскресенье включительно.

Метод многодневного голосования был впервые испробован летом 2020 года, когда россияне выражали свое мнение о поправках к Конституции, но рискует остаться в отечественной демократической традиции надолго. Глава ЦИК Элла Памфилова тогда отмечала, что явка была «очень достойной». После сентябрьских выборов в регионах (11-13 сентября 2020 года) почти 80% жителей РФ одобрили такой формат.

Во-первых, это удобно

Теперь понятно, почему власти США и Канады не пренебрегают, например, двухдневным голосованием: как показывает практика, одного дня гражданам не хватает. Для крепких результатов нужно «раскачаться».

«Многодневное голосование сейчас является одним из глобальных трендов, и мы смогли поддержать его одними из первых», — ранее заявляла политолог Экспертного института социальных исследований Анна Федорова в комментарии «ПС».

Куда более репрезентативные результаты голосования — это хорошо, но еще лучше — комфорт избирателя. А трехдневные выборы именно об этом: есть время и на отдых, и на поход на избирательный участок.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

По словам Памфиловой, идея многодневного голосования родилась «буквально от безысходности в 2020 году, когда была пандемия и общероссийское голосование»: избежать столпотворения на участках получилось, да и людям понравилось.

«Это удобно людям. Например, кто-то работает в воскресенье и может прийти в пятницу. Получается, что существовавший до этого для людей "временной ценз" мы тоже сняли», — рассказывала глава ЦИК в интервью «Ведомостям».

Во-вторых, это честно

Многодневное голосование традиционно критикуют оппозиционные партии, чьи избирательные результаты не менее традиционно неутешительны. Удобно, когда свои электоральные провалы можно оправдать: мол, из-за «растянутого» голосования и возможности проголосовать дистанционно возрастает количество фальсификаций.

За несколько месяцев до выборов-2021 в ЦИК объяснили, почему это не так. Вопрос в качестве, а не в количестве дней.

«Дело не в том, сколько дней проводить голосование, а в том, каким образом его проводить, каким образом обеспечить доверие и общественный контроль», — заявила Памфилова.

На деле же контроль сохранности бюллетеней только усилился, как и бдительность наблюдателей. Нагрузка на участки снизилась, а чем меньше людей, тем легче следить за порядком и замечать потенциальные попытки сфальсифицировать выборы.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Но если эксперимент с многодневными выборами внедрили быстро в том числе из соображений безопасности, то расширение географии голосования по интернету происходит аккуратно.

Ширится цифровая демократия

По решению ЦИК, проголосовать онлайн в этот раз можно в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

Перед выборами систему тестировали: максимально нагружали, чтобы выявить слабые стороны. К 10 сентября на участие в тестировании электронного голосования подали заявки 466 954 избирателя — как ни крути, а людям не все равно. А к утру 17 сентября более 25 тысяч избирателей проголосовали электронно в Москве, явка составила 2,2%.

Кстати, президент Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, будет голосовать электронно. Судя по всему, полная цифровизация выборов уже не за горами.