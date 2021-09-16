«Есть задумки»: продюсер Щеглов намекнул на возможное появление четвертой картины о Шугалее

Фильм «Шугалей-3. Возвращение» позволил раскрыть недостающее звено в образе реального социолога Максима Шугалея, заявил продюсер картины Сергей Щеглов.

В интервью ФАН Щеглов рассказал, как снималось продолжение истории известного российского ученого Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. По словам продюсера, третий фильм, события в котором разворачиваются после освобождения героев из ливийского плена, получился очень сильным.

«Мы раскрыли то недостающее звено в образе реального Максима Шугалея, которое нам не удалось показать в первых двух частях, потому что он был в заключении. Несмотря на то, что Шугалей просидел в тюрьме 18 месяцев в жесточайших условиях, этот человек никогда не успокоится и всегда будет идти вперед», — рассказал Щеглов.

Он также заявил, что на все 100% был уверен в успехе первых двух фильмов о социологе. По его словам, никто ни на секунду не терял веры в то, что это кино не просто понравится зрителям, но и поможет вызволить ученого из заточения.

«Я убежден, что если нет веры в стопроцентный результат, то за такие вещи не надо браться. Если мы не будем верить в наш успех — кино никогда не получится», — рассказал он.

Щеглов заявил, что у создателей картины уже есть задумки и планы, которые могут вылиться в четвертую часть фильма. Продюсер отметил, что открытый финал в ленте «Шугалей-3. Возвращение» как раз для этого был и нужен.