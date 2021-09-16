Неизвестные накрыли ракетным ударом один из районов Кабула

Несколько ракет были выпущены по одному из районов афганской столицы.

Согласно предварительным данным, боеприпасы могли повредить электростанцию. Информации о жертвах или пострадавших не поступало. Также неизвестными остаются ответственные за нападение.

Ранее Кабул уже сталкивался с подобным. В августе под обстрелом оказался столичный аэропорт. Тогда было выпущено шесть снарядов, большинство из которых перехватили американские системы противовоздушной обороны. Ответственность за происшествие взяли на себя боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

На сегодняшний день Афганистан находится под контролем членов движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они воспользовались выводом Вооруженных сил США и в короткие сроки захватили большую часть регионов страны. В середине августа талибы вошли в Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации