Вице-премьер Белоусов переизбран в обновленный совет директоров РЖД

Совет директоров ОАО «РЖД» переизбрал своим председателем вице-премьера РФ Андрея Белоусова, говорится в заявлении компании.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании в понедельник, 13 сентября. Других подробностей по этому поводу пока не приводится.

Новый состав совета директоров РЖД назначили 30 июня 2021 года. В него традиционно вошли 14 человек, из них 11 — представители государства, а еще трое — независимые участники. Туда входят председатель правления компании Олег Белозеров, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие высокопоставленные лица.