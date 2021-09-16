Кедми рассказал о провале нефтегазовой авантюры США против России

После того, как американцы попытались конкурировать с Россией на мировом нефтяном и газовом рынке, им пришлось убегать с Ближнего Востока.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, выступая в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE».

По словам эксперта, Соединенные Штаты Америки еще в начале 2010-х годов предприняли попытку захватив мировой рынок энергоносителей, вытеснив с лидирующих позиций в экспорте нефти и газа Россию и ближневосточные монархии.

Как иронично отметил Кедми, американский сенатор Джон Маккейн тогда называл Россию «бензоколонкой с ядерным оружием», но в какой-то момент Америка захотела приобрести такой же статус.

Основной вклад Вашингтона в борьбе за рынок энергоносителей был сделан в разработку сланцевых месторождений, и западные СМИ предрекали, что американская сланцева революция приведет к кардинальному перелому глобального нефтегазового рынка.

Однако в результате план Вашингтона привел к полному провалу, так как себестоимость добычи сланцевого газа и нефти оказалась весьма дорогой, а их месторождения быстро истощились.

Со своей стороны, Саудовская Аравия, Россия и другие традиционные экспортеры нефти использовали нефтяные рычаги, и Америка была вытеснена с мирового рынка, так как в какой-то момент цены на черное золото упали ниже рентабельного для Соединенных Штатов уровня.

«Чтобы быть основным поставщиком энергоносителей, надо в первую очередь обеспечить низкую себестоимость и рентабельную добычу. А этого не было. Так куда же вы лезете?», — обратился Кедми к американцам.

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Единственное, к чему привел американский нефтегазовый план, это то, что США обрели самодостаточность в углеводородном сегменте, и это в результате ударило по внешнеполитическому курсу Вашингтона.

Штаты поняли, что ближневосточные страны, с которыми они сотрудничали и куда вторгались ради доступа к дешевой нефти, им больше не нужны, и в итоге американцы покинули огромный регион, простирающийся от Алжира до Китая.

«Авантюра закончилась. США удалось обеспечить себя энергоносителями. Но в это же время они потеряли всякий интерес к Ближнему Востоку. До этого он им был нужен из-за нефти. А теперь зачем?» – объяснил Кедми.

Также Штаты хотели вытеснить Россию с европейского газового рынка, убедив Европу покупать свой сжиженный природный газ (СПГ). Но американские компании-производители СПГ решили, что им выгоднее поставлять свою продукцию в Азию, где цены на газ выше. В итоге Европа столкнулась с дефицитом голубого топлива, что привело к рекордному росту цен на газ, и Россия, которая осталась единственным поставщиком на этом рынке получает сейчас серьезные прибыли, которые компенсируют ей все потери от западных санкций, заключил Яков Кедми.