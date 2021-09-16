Летчик Максим Сураев объяснил, как подготовить туристов к полету в космос

Летчик Максим Сураев оценил развитие космического туризма после запуска компанией SpaceX гражданского экипажа и объяснил, как подготовить туристов в полету в космос.

Корпорация SpaceX прошлой ночью отправила в космос первый экипаж, который состоит полностью из гражданских. На корабле Crew Dragon полетели четыре человека, среди которых отсутствуют профессиональные космонавты. Сураев в беседе с телеканалом «360» отметил, что космический туризм будет набирать популярность. Он привел в пример авиацию. Сначала на самолетах летали только профессиональные пилота, а теперь полеты доступны всем желающим.

Однако гражданские члены экипажа должны пройти подготовку перед полетом в космос. Для всех систем корабля предусмотрен автоматический режим, однако риск сбоя, хоть и несущественный, остается. В связи с этим, в экипаж необходимо включать специалистов. Кроме того, туристов нужно подготовить к невесомости. Людей важно научить, как зафиксировать себя в пространстве, распаковать еду. Поэтому перед полетом необходимо проходить тренировки, подытожил Сураев.