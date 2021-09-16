Литовкин: разрыв контракта Австралией стал для Франции кармой за подлость с «Мистралями»

Францию настигла карма за разорванный контракт с Россией на поставку вертолетоносцев «Мистраль». Об этом сообщил полковник запаса Виктор Литовкин.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» отказ Австралии от контракта с подлодками. Военный эксперт напомнил, как Париж в 2015 году также в одностороннем порядке решил разорвать контракт с Россией. Об этом в своей статье пишет «ПолитРоссия».

«Французы сделали подлость нам. И теперь не стоит удивляться, что кто-то сделал подлость им. Ведь для них кидать партнеров по контракту – это норма», – подчеркнул Литовкин.

Полковник уточнил, что это жестокий мир капитала, где все выбирают прибыль и более выгодные предложения. Кроме этого, значительную роль сыграло влияние США на Австралию, констатировал Литовкин. Авторитет американцев для Канберры оказался выше, чем французский. Вашингтон имеет более весомый финансовый «аргумент» и «дар» убеждения. Например, австралийцам был обещан завод по строительству атомных подлодок, а также американский проект субмарин, резюмировал военный аналитик.