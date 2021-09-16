Суд Петербурга отказал расчленителю Соколову в дополнительной психиатрической экспертизе

Санкт-Петербургский городской суд отказался назначать новую психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову.

На слушании судья заявила, что отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы и допросе эксперта. На повторном осмотре настаивал адвокат Соколова Александр Торгашев. Представитель потерпевшей отметила, что защитник не является специалистом в области психиатрии и не может судить о качестве проведенных обследований.

Первая психолого-психиатрическая экспертиза показала, что историк не страдает какими-либо расстройствами и полностью отдает отчет своим действиям. Соколова приговорили к 12,5 года колонии по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.