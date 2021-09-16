Россия и Египет согласуют выплаты семьям погибших при теракте 2015 года

Вопрос по выплатам семьям погибших в результате теракта в 2015 году прорабатывается по линии Федерации туристических палат Египта, сообщили в МИД РФ.

Россия и Египет достигли понимания по данной ситуации. Ожидается, что в скором времени родственники жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом получат выплаты.

В министерстве выразили надежду, что все необходимые договоренности будут оперативно согласованы между представителями египетских туристических компаний и родных погибших россиян.

Во время переговоров с египетской стороной особое внимание было уделено теме выделения материальной помощи. Посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с коллегами по этому вопросу.