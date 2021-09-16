Глава ЦБ Набиуллина предупредила о приближении России к верхней планке роста ипотеки

Страна практически достигла верхнего предела роста ипотеки, уверена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она предупредила о приближении страны к верхней планке роста жилищных займов. Необходимо следить за соотношением увеличения ипотеки и повышения доходов граждан, подчеркнула глава ЦБ. Набиуллина дала соответствующий комментарий РБК.

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки», — сказала председатель Банка России.

Не стоит формировать мнение о росте ипотеки за счет показателя ее проникновения. Это кредит, который необходимо обслуживать, поэтому стоит обращать внимание на уровень доходов семей, добавила Эльвира Набиуллина.