Биржевые цены на газ в Европе упали до 735 долларов

Газовые котировки в ЕС демонстрируют падение после рекордного роста почти до 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF находится на отметке 735,1 доллара за тысячу кубометров. Общее снижение по сравнению с историческим максимумом накануне составляет уже 15%.

Эксперты ранее полагали, что стоимость газа в Европе может достичь и 1000 долларов при определенных условиях. Однако котировки по-прежнему зависят от ситуации на газовом рынке Азии, погодных условий в Евросоюзе, а также сроков запуска российского трубопровода «Северный поток — 2».