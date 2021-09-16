Пресс-служба «Марселя» объяснила отсутствие своих фанатов на матче с «Локо»

Фанаты французского «Марселя» не приехали в Москву на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

Болельщики «провансальцев» не смогли приехать в Россию, потому что столкнулись с проблемами.

«Наши фанаты остались дома, так как было слишком сложно приехать на матч», — цитирует пресс-службу французского клуба РИА Новости.

В четверг «железнодорожники» встретятся с французским «Марселем». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:45 по московскому времени. Встречу обслужит боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр — Милош Гигович. Отвечать за работу видеоассистента (VAR) будут немецкие специалисты — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.