Предвыборные планы президента США Джо Байдена в отношении Китая отлично звучали в теории, но на практике провалились, пишет американское издание Axios.

Вашингтон должен был активно противостоять Китаю по целому ряду политических и экономических вопросов — от темы прав человека до «торговых злоупотреблений», но при этом сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес. В частности, речь идет о проблеме изменения климата.

Однако недавнее вооружение Австралии американскими ядерными подлодками и создание военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) ради усиления позиций Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, зоне интересов Китая, перечеркнуло надежды на сотрудничество Штатов с КНР.

«Подтекст понятен: хоть Китай и не фигурирует в объявлении США [о новом альянсе], оно посылает сильный сигнал о приверженности Штатов противодействию военно-морской деятельности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и, несомненно, вызовет негативную реакцию в Пекине», — сказано в статье Axios.

Тем не менее, прямых заявлений в адрес Китая администрация США не делает: там подчеркнули, что альянс «не направлен против какой-то одной страны».

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«Экстремальная конкуренция»

Байден называл свой подход к Китаю «экстремальной конкуренцией», но в Пекине на это не купились. Казалось бы, руководство КНР было готово проигнорировать выпады Америки в отношении хакерских атак, якобы «спонсируемых Китаем», назойливую обеспокоенность США ситуацией в Синьцзяне и даже заявления ФБР о краже Пекином американских технологий...

Но китайское руководство ясно дало понять, что смотреть сквозь пальцы на все вышеперечисленное ради сотрудничества с Америкой страна не будет. Ранее спецпредставитель Байдена по климату Джон Керри посетил Китай в рамках официальной встречи с представителями правительства КНР, но журналисты Axios назвали диалог «унизительным» для американской стороны. И вот почему.

«Высокопоставленные должностные лица президента Си Цзиньпина [речь идеи о главе МИД КНР Ван И] общались с Керри только по видеосвязи, направив для личной встречи с бывшим госсекретарем младшего чиновника», — пишет издание Axios.

И это на фоне личной встречи китайского министра с делегацией талибов всего за несколько недель до встречи с Керри.

Команда Байдена, похоже, признала, что не добилась прогресса в отношениях с китайцами. Президент США сам позвонил Си Цзиньпину вечером 9 сентября, чтобы узнать, может ли диалог двух держав выйти из тупика. Белый дом заявлял, что телефонный разговор должен был «установить барьеры» в отношениях Китая и США и предотвратить перерастание «жесткой конкуренции» в открытый конфликт. Особенно на фоне вооружения Австралии ядерными подлодками.

kremlin.ru / Пресс-служба президента Российской Федерации

При этом Си Цзиньпин, кажется, делает то самое «китайское предупреждение»: во время разговора с Байденом он подчеркнул, что теоретический конфликт между США и Китаем поставит пол угрозу весь мир, а американская политика, проводимая в последнее время, привела к трудностям в двусторонних отношениях.

Подробнее о том, почему Си Цзиньпин отказал Джо Байдену в личной встрече, мы писали ранее.