Режиссер «Левиафана» Звягинцев введен в кому из-за поражения легких в 92%

Известный российский режиссер Андрей Звягинцев введен в искусственную кому. Поражение легких у заболевшего коронавирусом кинематографиста — 92%.

Автор «Левиафана» и «Елены» был вывезен в Германию на лечение. Как стало известно The Bell, состояние режиссера крайне тяжелое. Кинематографист находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Недавно его отключили от всех систем жизнеобеспечения. Врачи готовятся вывести Звягинцева из искусственной комы.

Медики диагностировали у режиссера COVID-19 в июле. На днях журналистам стало известно, что Звягинцев находится в тяжелом состоянии и лечится в Германии.

Андрей Звягинцев — известный российский режиссер, чьи работы были отмечены на многих фестивалях. В частности, в Каннах он получил награды за киноленты «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».