Серуканов назвал Волкова и Жданова самыми хитрыми и жадными соратниками Навального

Юрист Виталий Серуканов прокомментировал заявление Анастасии Васильевой, которая решила отречься от структур осужденного блогера Алексея Навального.

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов оценил решение главы «Альянса врачей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасии Васильевой отказаться от связи и ассоциации ее имени с Навальным. Он уверен, что на уход активистки в большей степени повлияли соратники блогера Леонид Волков и Иван Жданов.

В своем Telegram-канале Серуканов назвал реакцию Васильевой на происходящее с фондом нормальной. Он отметил, что такое же случилось с Любовью Соболь, которой пришлось покинуть страну. Юрист объяснил, что его коллега в определенный момент стала не нужна заправляющим всем Волкову и Жданову. Он уверен, что в ФБК все построено на желании урвать личную выгоду, поэтому там имеют место кумовство и постоянные интриги.

Говоря о Васильевой, Серуканов отметил, что ее поддерживал лишь сам осужденный блогер. Поэтому все вопросы она решала только с Навальным, особо не связываясь с его соратниками, передает ФАН.

«От него же и получала ключевую поддержку. Пока был он — была и она. Сейчас же все. Эпоха Навального ушла по решению его вчерашних шестерок. Волков со Ждановым оказались хитрее и жаднее всех», — выразил свое мнение Серуканов.

Васильева на странице в Facebook опубликовала заявление, в котором попросила не связывать ее имя, а также название профсоюза с соратниками блогера Навального и ФБК. Она призналась, что разочаровалась в сотрудниках этой организации и решила отойти от общих с ними дел.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России