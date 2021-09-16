Москва передала Вашингтону данные и IP-адреса по вмешательству США перед выборами

Российская Федерация предоставила американской стороне данные, даты и IP-адреса по вмешательству Соединенных Штатов перед выборами в государстве.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче «Большая игра» на Первом канале. По словам российского дипломата, американская сторона не сможет отделаться фразами о несогласии с обвинениями в свой адрес.

“Самое интересное — мы предоставили им конкретные факты. Там не просто цитаты, не просто декларативные заявления, там есть данные, даты, IP-адреса и многое другое. Фразы о том, что они не принимают эти обвинения или не согласны с ними, этими фразами они не отделаются. Это фактология, это фактура”, — подчеркнула Захарова.

Ранее американского посла в Москве Джона Салливана вызвали в здание внешнеполитического ведомства Российской Федерации на фоне вмешательства Вашингтона во внутренние дела государства, а именно в выборы.