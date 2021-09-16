«Небо России закрыто»: депутат Заварзин оценил поставки С-500 «Прометей» в войска

Зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» станут сдерживающим фактором наравне с ядерным оружием, заявил замглавы оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин.

Так парламентарий прокомментировал NEWS.ru сообщения о начале поставок «Прометеев» в войска. Об этом ранее объявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, комплексы уже прошли государственные испытания.

«С-500 — система совершенно нового поколения, аналогов в мире нет. С-400 тоже хорошая машина. В С-500 все доработки прошли. ЗРС получилась мощная, отработанная. Небо России закрыто», — сказал Заварзин.

Он назвал «Прометеи» важным успехом для усиления обороноспособности России. В этой связи депутат поблагодарил конструкторов, которые разработали и построили столь мощное вооружение.

«Нашим конструкторам только низкий поклон и оборонщикам, которые все это производят», — констатировал Заварзин.

С-500 «Прометей» представляет собой зенитный ракетный комплекс нового поколения. В нем применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.