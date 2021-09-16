Расследование НТВ выявило связь между «независимыми» наблюдателями и ENEMO

Авторы фильма-расследования рассказали, что куратором лиц, которые называют себя «независимыми» наблюдателями на выборах, оказалась западная сеть ENEMO.

Одной из главных целей активистов, которые сегодня позиционируют себя как наблюдателей за избирательным процессом, является дискредитация выборов в парламент и представление их нелегитимными и фальсифицированными. Об этом говорится в фильме телеканала НТВ под названием «ЧП. Расследование: "Кураторы и провокаторы — 2"». Авторы материала предлагают зрителю ознакомиться с записью переговоров предполагаемых членов комитета «Гражданский контроль», основателем которого является сопредседатель партии «Парнас» Михаил Шнейдер и журналист Игорь Яковенко. Люди, называющие себя руководителям структуры, в ходе бурного обсуждения заявляют, что целью работы комитета является закрытие как можно большего числа участков, хотя бы в черте городов. Все это должно привести к непризнанию выборов американскими и европейскими лидерами, и, по словам Шнейдера, является «достойной целью», пишет «ПолитЭксперт».

Получается, что вышеупомянутый комитет соглашается и поддерживает повестку ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Стоит отметить, что в состав комитет вошел и Григорий Мельконьянц, который некогда занимал пост сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента), вместе с Романом Удотом. В беседе с авторами фильма НТВ бывший сотрудник этой организации признался, что их наблюдателей учили устраивать скандалы и провокации на участках. Если в конечном счете его удавалось закрыть, это считалось высшим достижением.

«Нужен скандал. В любом случае оплачивается скандал. Если вы будете раз за разом писать, что у вас все хорошо, с вами через некоторое время перестанут сотрудничать», — рассказал собеседник.

По словам молодого человека, раньше тренировкой наблюдателей от «Голоса» занимались западные специалисты из фонда ENEMO. Однако желание оставаться незаметным и работать в России пересилило, и информацию о таких «тренингах» убрали с сайта организации, чтобы не привлекать внимание прессы.

В прошлом году «Голос» и его сотрудники были пойманы на многочисленных фейках о нарушениях, которые якобы имели место на выборах. Более того, участниками некоторых из них невольно стали корреспонденты известных западных СМИ. Например, сотрудник международной редакции Le Monde Бенуа Виткин, который тогда заявил о «странной пачке бюллетеней». Его слова немедленно были восприняты как попытка осуществить «вброс». Однако впоследствии было установлено, что сотрудника редакции вообще не было на этом участке, он лишь передал слова одного из наблюдателей. В ходе проверки комиссия не подтвердила факт нарушения.

Что касается ENEMO, то полем деятельности этой организации по наблюдению за выборами являются в основном страны Восточной Европы и Средней Азии.

«ENEMO стремится содействовать участию организаций гражданского общества в обществах с переходной демократией и другими недемократическими формами управления в целях улучшения избирательных процессов, большей прозрачности правительств и их подотчетности перед гражданами», — написано на их сайте.

Стоит отметить, что на связь между «независимыми наблюдателями» от ENEMO и влиятельными западными структурами еще давно указывали такие специалисты по теории и практике выборов, как Оксана Морозова из Рязанского государственного университета. На примере этой организации она рассматривала тенденции развития неправительственных европейских организаций в сфере выборов.

«Партнерами ENEMO являются как европейские государства (Нидерланды, Люксембург, Швеция, Германия и др.), международные организации (ОБСЕ), так и иные политические структуры (например, Агентство США по международному развитию — USAID, прекратившее работу в России по требованию МИД РФ)», — пишет она в статье 2020 года.

В этом году ENEMO не будет следить за выборами в российский парламент. По крайней мере, об этом говорится у них на сайте. Внимание сети сегодня приковано к Черногории, где наблюдается крайне нестабильная политическая ситуация. Стоит отметить, что ранее, когда аналогичные события происходили в Киеве, Тбилиси и других постсоветских республиках, наблюдатели ENEMO отправлялись именно туда.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России