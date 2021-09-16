«Франция потеряла контроль»: Шугалей оценил слова Макрона о ликвидации лидера ИГ в Африке

Французы ликвидировали лояльного Парижу лидера африканских боевиков, чтобы никто не увидел бардак, образовавшийся в регионе, заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

В комментарии Федеральному агентству новостей социолог отметил, что убийство Аднана Абу Валида ас-Сахрауи не стало случайным событием. Он возглавлял местное подразделение «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и был весьма видной личностью на протяжении десятилетия. Это означает, что Ас-Сахрауи давно должен был стать главной мишенью французских военных.

«Люди, с которыми мне удалось пообщаться, говорили, что несколько раз в его движении возникали конфликты из-за сотрудничества с Францией. Обычные боевики не понимали этих политических игр, но он убеждал, что так они могут продолжать жить и жить безбедно, контролируя потоки контрабанды», — объяснил Шугалей.

По его словам, Ас-Сахрауи пользовался покровительством Парижа, но все изменилось, когда французские власти решили вывести войска из Мали. Этот шаг заставил военных «зачищать следы», чтобы «новый хозяин» не увидел оставленный ими бардак. Ликвидацию боевика Шугалей назвал наглядным примером того, что Франция потеряла контроль в Африке.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации