Коновалов назвал грязной игру США на рынке вооружений

Австралия разорвала контракт с Францией на производство подводных лодок на 66 миллиардов долларов потому, что этот контракт очень выгоден Соединенным Штатами Америки. И это уже не первый случай подобного обращения американцев с союзниками по НАТО.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Иван Коновалов, рассуждая о том, кому оказался выгоден разрыв австралийско-французского военного контракта, заключенного еще в 2017 году.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии разорвать контракт с французской судостроительной компанией Naval Group на создание подводных лодок «ударом в спину», подчеркнув также, что установленные Парижем и Канберрой доверительные отношения оказались подорваны в результате этого шага.

«Сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», — приводит РИА Новости слова главы французского МИД.

Также Ле Дриан добавил, что после того, как стало известно о решении Канберры разорвать многомиллиардный контракт с французской компанией в пользу сотрудничества с американскими и британскими компаниями, Париж находится «в абсолютном недоумении» и требует от австралийских властей объяснений.

wikipedia.org / Жан-Ив Ле Дриан

Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik Иван Коновалов высказал свое мнение о том, кто извлечет выгоду из решения австралийских властей разорвать военный контракт с Францией.

Ранее в среду, 15 сентября, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS. И разрыв контракта на создание подводных лодок произошел именно потому, что Австралия оказалась включена в этот альянс, уверен военный эксперт.

«Это англосаксонский альянс, и смысл его не только в оборонном направлении. Он, естественно, связан с оборонно-промышленном комплексом, прежде всего, с американским. Поэтому понятно, что произойдет переориентирование. Такой большой контракт – 66 миллиардов долларов, конечно, выгоден Соединенным Штатам», – объяснил Коновалов.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

При этом он напомнил, что Соединенные Штаты и раньше позволяли себе опосредованные действия, направленные против интересов Франции – союзника США по блоку НАТО.

Так в свое время поляки, которые сначала собирались закупить французские вертолеты «Каракал» и заключили на этот счет большой контракт с французской компанией, в последний момент этот контракт разорвали и приобрели вертолеты американского производства.

«Здесь примерно такая же ситуация. Здесь прикрытием довольно некрасивой будущей сделки, которая очевидно будет между США и Австралией, является создание нового военно-политического альянса», — отметил Иван Коновалов.

Таким образом, по его словам, французы верно оценивают ситуацию, когда называют разрыв Австралией контракта «ударом в спину». А Соединенные Штаты продемонстрировали еще один пример своей грязной игры на рынке вооружений, заключил эксперт.