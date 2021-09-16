Forbes: «Северный поток - 2» оставил США и Украину в дураках

Аналитики авторитетного журнала Forbes убеждены в том, что российский трубопровод «Северный поток — 2» («СП-2») — это «свершившийся факт», с которым Украине и США рано или поздно придется считаться. Когда к власти в Соединенных Штатах пришел демократ Джозеф Байден, детище «Газпрома» было почти достроено, и попытки помешать этому были «контрпродуктивны», пишут эксперты:

«Остались ли США и Украина в дураках? Противники этого проекта ["СП-2"] из США утверждали, что он делает Западную Европу слишком зависимой от российского природного газа. Однако большая часть этого шума исходила от представителей государств-производителей нефти и газа, а также американских компаний, которые пытались продать больше сжиженного природного газа (СПГ) европейским партнерам. Германия <…> показала, что у нее есть силы для того, чтобы противостоять этим рычагам».

Белый дом отказался от попыток помешать окончанию строительства «СП-2» и его запуску, однако предупредил, что может вмешаться, если Россия «будет злоупотреблять своим положением». Украину же западные эксперты называют страной, которая «оказалась в ловушке бюрократической волокиты и политического кумовства».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Международный юрист из нидерландской компании Amsterdam & Partners Роберт Амстердам считает, что американские санкции, направленные в свое время против российского трубопровода, были обречены на провал.

«Для США решение отменить санкции и одобрить завершение проекта положит конец напряженности в отношениях с Германией, а также обеспечит изящный выход из санкционной политики, у которой изначально не было шансов на успех. Односторонние санкции США были экстраординарным примером чрезмерного вмешательства», — уверен специалист.

Теперь Киеву нужны гарантии, что Россия продолжит поставлять газ на Украину даже после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году. И президент Владимир Зеленский обсуждал этот момент на недавней встрече с Джозефом Байденом в Вашингтоне. Дипломатия — это правильный подход к России, если, конечно, она не активизирует наступление на востоке Украины, добавляют авторы Forbes.

Брюссель остался недоволен событиями 2014 года, когда жители Крымского полуострова в ходе референдума проголосовали за воссоединение с Россией. Но от этого возмущения не осталось и следа, как только речь зашла об экономической выгоде — увеличении поставок природного газа по сниженным ценам.

nord-stream2.com / Axel Schmidt

Роберт Амстердам добавил, что Россия после геополитического маневра с «Северным потоком — 2» становится самым главным выгодополучателем. В ее руках оказываются прямые рычаги давления не только на Украину и Польшу, но и на государства Западной Европы. Это может привести к усилению напряженности между Москвой и Вашингтоном и перестройке «геополитической шахматной доски».

«У Украины связаны руки, поэтому она должна отказаться от желания отождествлять себя с Западом и поддаться влиянию России», — делают вывод эксперты западного издания.

Президенту Байдену придется доигрывать ту партию, которая ему досталась. Если США хотят конкурировать с российским природным газом, то им следует делать это с помощью дипломатических усилий. Введение экономических торговых барьеров или разбрасывание пустыми политическими угрозами может привести к обратным последствиям и еще больше оттолкнуть Россию.

При этом трудности для запуска газопровода все-таки есть. Ранее о них рассказывал обозреватель издания Politico Америка Эрнандез.