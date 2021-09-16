На Украине взялись за представителей белорусской оппозиции

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько представителей общественной организации «Белорусский дом на Украине».

Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в телеграм-канале организации, передает издание «EurAsia Daily».

«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Белоруссии, задержана Службой безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов. Кроме того, в организации также сообщили, что еще четыре человека были вызваны «на беседу» в СБУ, а позже тоже были задержаны.

«Проводятся „беседы“. Предоставляется классический выбор — „сотрудничество или депортация“. Данные всех пятерых установлены», — отметил в «Белорусском доме на Украине».

По данным организации, близкие задержанных сообщили, что за ними велась слежка, и все это похоже на спланированную операцию, а не на простую профилактическую беседу. Позже появилась информация, что белорусов начали отпускать.