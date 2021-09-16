Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

На Украине взялись за представителей белорусской оппозиции

На Украине взялись за представителей белорусской оппозиции

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько представителей общественной организации «Белорусский дом на Украине».

Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в телеграм-канале организации, передает издание «EurAsia Daily».

«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Белоруссии, задержана Службой безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов. Кроме того, в организации также сообщили, что еще четыре человека были вызваны «на беседу» в СБУ, а позже тоже были задержаны.

«Проводятся „беседы“. Предоставляется классический выбор — „сотрудничество или депортация“. Данные всех пятерых установлены», — отметил в «Белорусском доме на Украине».

По данным организации, близкие задержанных сообщили, что за ними велась слежка, и все это похоже на спланированную операцию, а не на простую профилактическую беседу. Позже появилась информация, что белорусов начали отпускать.