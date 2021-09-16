Бывший тренер «ПСЖ» Тухель спас жизнь сына своей домработницы

Немецкий футбольный тренер Томас Тухель сделал домработнице дорогой подарок после того, как спас ее сына от тяжелой болезни.

Тухель нанял филиппинскую домработницу, когда стал тренером французского футбольного клуба «ПСЖ». Помощница отдавала дому наставника много сил и времени. Позже футболист и его супруга узнали, что филиппинка трудится ради сына, которому нужны деньги на операцию на сердце.

Узнав о трудной ситуации своей работницы, он выписал ей чек, которого хватило на медицинское обеспечение ее наследника. Ребенка удалось спасти, но это стало не единственным подарком для домработницы. Как передает «Матч ТВ» в своем Telegram-канале, горничная мечтает о собственном доме, в котором она могла бы жить со своей семьей. Тухель решился купить ей виллу на Филиппинах перед своим отъездом в Англию. После такого доброго жеста его команда одержала победу в Лиге чемпионов, что также стало подарком, но теперь уже для него самого.