Криштиану Роналду поменял особняк в Англии из-за овец

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду через неделю проживания в роскошном особняке в Чешире решил переехать.

Португальский форвард пожаловался, что ему мешает спать стадо овец, которое громко блеет каждое утро. Об этом сообщает издание The Sun.

Из усадьбы стоимостью 7 млн евро Роналду с семьей переехал в дом, который стоит вдвое дешевле. Этот особняк в свое время принадлежал звезде «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коулу. По информации издания, 36-летний Криштиану уделяет много внимания отдыху между играми и тренировками, по этой причине он решил перебраться в другой дом.

Ранее нападающий сборной Португалии рассказал, что вернулся в Англию, потому что очень любит «Манчестер Юнайтед». По его словам, он перешел в стан «красных дьяволов», чтобы выиграть с ними как можно больше трофеев.