Родственники жертв крушения МН17 обвинили Украину в попытках уйти от ответственности

Мать одного из погибших пассажиров самолета Boeing 777, разбившегося в 2014 году над Донбассом, нидерландка Плони Айтерлинде заявила, что Украина напрямую причастна к трагедии.

Она обвинила Киев в попытках снять с себя ответственность за катастрофу, а также в том, что руководство страны не закрыло небо над своей территорией во то время, когда в Донбассе велись боевые действия. Эти слова Айтерлинде прозвучали на очередных слушаниях по делу рейса МН17, которые проходили в онлайн-формате.

«Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе», — обратилась женщина к властям Украины.

Свидетельница обвинила и компанию Malaysia Airlines, которая, несмотря на обострившуюся в регионе ситуацию, продолжала осуществлять полеты над Донецкой областью.

Ранее другой свидетель вызвал на слушаниях смятение, озвучив неудобный для Киева вопрос. Сандер Эссерс поинтересовался, почему Украина не сочла нужным объявить воздушное пространство над территорией, где шла война, запретной зоной для полетов гражданской авиации.

Пассажирский самолет Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Авиакатастрофа унесла жизни 298 человек.