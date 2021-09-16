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Депутат Онищенко объяснил, почему факультет TikTok навредит Украине

Депутат Онищенко объяснил, почему факультет TikTok навредит Украине

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко высказался об открытии на Украине первого в мире факультета TikTok на базе Киевского национального университета культуры и искусств.

По словам Онищенко, он не удивлен, что новый факультет открылся именно в украинском вузе. Так как от правительства шутов и скоморохов ожидать иного не приходится, добавил он.

Депутат Государственной думы не стал торопиться с поздравлениями украинскому вузу, где ранее открылся первый в мире факультет TikTok. Он считает, что в этой ситуации нет абсолютно никакого повода для гордости, поскольку это указывает на деградацию страны.

Онищенко считает, что это вредоносный контент, который служит для разрушения культурной и интеллектуальной среды любого народа и государства.

«А почему открывают это в Киеве? Потому что абсолютно несостоятельное правительство лицедеев и скоморохов, которые где-то ранее играли», — цитирует слова Онищенко Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Life.ru.

Парламентарий подчеркнул, что украинские власти готовы сделать все, чтобы понравиться своему заокеанскому хозяину. Даже если это идет вразрез с собственными интересами или со здравым смыслом.

«Сегодня TikTok-факультет откроют, а завтра — детской порнографии. И не задумываются. И все это будет преподнесено как достижение культуры», — отметил он.

Факультет TikTok открылся на базе Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Руководство вуза заявило, что учреждение является брендом, который «покоряет мировое информационное пространство».