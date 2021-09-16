Россия напомнила США о недопустимости вмешательства в выборы

Министерство иностранных дел России продублировало заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы в Госдепартамент и Совет нацбезопасности.

Как сообщил замглавы Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, заявление было продублировано по линии посольства в Вашингтоне. Дипломат напомнил, что 10 сентября представители российского внешнеполитического ведомства заявили американскому послу Джону Салливану о недопустимости вмешательства в дела РФ.

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне», — уточнил Гаврилов.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. За право быть избранными в Госдуму поборются представители 14 партий. Центризбирком будет осуществлять наблюдение за ходом голосования.