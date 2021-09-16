Экс-глава ЦБ Дубинин: цифровой рубль станет новой технической формой связи

Центробанк РФ готовится к выводу цифрового рубля на валютный рынок. Экс-глава российского регулятора Сергей Дубинин объяснил преимущества этой инициативы.

Платформа цифрового рубля — новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям. Это один из ключевых проектов Банка России. Реализацию данной программы Минфин включил в стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

Бывший председатель правления ЦБ РФ Сергей Дубинин в беседе с NEWS.ru отметил, что основные преимущества от введения российской криптовалюты заключается в удешевлении денежного обращения. Дело в том, что наличное обращение требует определенных затрат, в том числе на инкассацию, перевозку, изготовление денег.

Чем больше в России будет распространена безналичная форма оплаты товаров и услуг, тем лучше, добавил Дубинин. Кроме того, цифровой рубль, по его словам, станет новой технической формой связи, при этом экономический смысл транзакций не изменится, подчеркнул собеседник издания.