Депутат Пискарев сообщил о работе над ужесточением законов из-за нарушений IT-гигантов

Государственная дума готовит пакет законов, которые более жестко отрегулируют деятельность крупных цифровых компаний, заявил депутат Василий Пискарев.

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Пискарев сообщил о работе над ужесточением законов из-за нарушений IT-гигантов. Новые документы будут регулировать действия крупных компаний, пояснил депутат. Его слова приводятся в Telegram комиссии.

«Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы», — подчеркнул парламентарий

Жесткость новых требований будет определяться дальнейшими действиями Apple и Google. Необходимо выяснить, насколько гиганты готовы следовать российским законам, добавил Василий Пискарев.