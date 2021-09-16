Лавров обратился к проживающим за границей россиянам с призывом голосовать на выборах

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне предстоящих выборов в Госдуму обратился к россиянам, которые проживают за границей.

Министр призвал находящихся за границей граждан РФ принять участие в выборах. Он отметил, что при российских посольствах и консульствах в иностранных государствах созданы 348 избирательных участков. Лавров добавил, что МИД сделает все, чтобы голосование «было честным и безопасным».

«Избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности», — отметил Лавров.

Выборы в Государственную думу РФ будут проходить с 17 по 19 сентября. Центризбирком зарегистрировал списки 14 политических партий, среди которых: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина» и другие.