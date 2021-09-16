Митрахович предостерег Украину от транзитных угроз в адрес Евросоюза

Угрозы Украины остановить транзит газа в Евросоюз через свою газотранспортную систему может вызвать в европейских странах лишь недовольство.

Такое мнение, комментируя ситуацию информационному порталу Baltnews, высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Напомним, ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что из-за нового российского газопровода «Северный поток – 2», запуск которого приведет к перенаправлению потоков газа из РФ в Европу, Украина может оптимизировать свою газотранспортную систему для внутреннего рынка. Однако, по словам Галущенко, этот шаг приведет к тому, что Европа лишится одного из транзитных маршрутов и это может привести к дефициту газа в некоторых европейских регионах.

facebook.com / Герман Галущенко

По словам Станислава Митраховича, Украина подобными заявлениями о возможном лишении Европы транзита газа через свою территорию, лишь создает условия для дальнейшего роста цен на газ в ЕС и настраивает против себя европейских политиков, так как подтверждает аргументы «Газпрома» о ненадежности Украины, как страны-транзитера, и необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Украина, отметил эксперт, пытается шантажировать Европу, угрожая ей, что, если прямой газопровод между Россией и Германией не будет заблокирован, она переделает свою транзитную систему для внутреннего использования.

«Но я не думаю, что это будет услышано в Европе. Для тех стран и компаний, которые участвовали в строительстве "Северного потока–2", Балканского потока, не секрет, что проекты будут реализованы. Тут не было никакой сенсации», — отметил Митрахович.

Но, если Украина продолжит свои попытки запугать Европу, это может привести либо к тому, что европейцы испугаются и пойдут Украине навстречу, либо Европейцы выразят недовольство тем, что их шантажируют. Тем более, что шантажировать Европу пытается не самая мощная страна, не обладающая к тому же большими ресурсами. Поэтому можно предположить, что европейцы не испугаются украинских угроз, добавил эксперт.

vk.com / Станислав Митрахович

Также Митрахович указал на то, что аргумент Украины, о том, что если она лишится транзита газа в Европу, из-за этого пострадает еще несколько стран, на самом деле не работает. Этот аргумент, по словам эксперта, был актуален десять лет назад, хотя до сих пор есть страны, которым действительно экономически удобно получать газ через Украину, но и для них потеря этого маршрута не будет критична.

«Опыт Венгрии показал, что можно и без Украины обойтись. Согласовали контракт с Венгрией, который не предусматривает поставки через Украину, то есть страна будет получать газ с севера и юга обходными маршрутами – им дали скидку и все они нормально согласились, — рассказал Митрахович. — И Словакии можно дать скидку – будет получать газ через другие страны "Северного потока–2", и даже Молдавия может получать газ из Румынии, а Румыния – из России через Турцию и Болгарию».

Федеральное агентство новостей /

В отличие от ситуации десятилетней давности, когда, например, в 2009 году был прерван транзит газа из России и Болгария чуть не замерзла, сейчас никакие страны из-за этого не пострадают.

В 2009 году, напомнил Митрахович, произошла так называемая Вторая газовая война, когда поставки российского газа прерывались так как Россия и Украина не могли договориться. Но сейчас, по его словам, ситуация совсем другая, все проблемы решены и Россия не находится в такой зависимости от Украины, как десять лет назад. А значит у Киева больше нет возможности пугать Европу этой зависимостью, заключил эксперт.